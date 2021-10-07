Суд арестовал обвиняемого в ограблении отдела СК в Казани

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в четверг арестовал до 4 декабря 2021 года старшего следователя - криминалиста СУ СК РФ по Татарстану Марата Шакирова, обвиняемого в ограблении следственного отдела в Казани.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок на один месяц 29 суток, до 4 декабря 2021 года", - сказал судья.

Накануне, 6 октября, четверых подозреваемых задержали, один объявлен в розыск. Им предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оглашение приговора другим фигурантам дела

Вахитовский районный суд Казани также арестовал Никиту Карабаева и Данилу Елинсона, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток - до 4 декабря 2021 года", - сказал судья в отношении Карабаева. Такое же решение суда было вынесено в отношении Елинсона.

По данным СК, 5 октября грабители проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более чем 14,6 млн рублей, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК РФ. Четверых подозреваемых задержали 6 октября, один объявлен в розыск.

По версии следствия, Карабаев и Елинсон вместе с ранее арестованным Русланом Нургалиевым и Дживаном Мхитаряном, который находится в розыске, а также со старшим следователем - криминалистом Маратом Шакировым вломились в следственный отдел в Казани и похитили сейф.