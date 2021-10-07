На три года условно осудили жителя Смоленской области, взорвавшего гранату у своего дома

ТАСС, 7 октября. Житель города Велижа Смоленской области, который в январе 2020 года взорвал гранату у своего дома, чтобы инсценировать покушение на свою жизнь, приговорен к трем годам лишения свободы условно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 10 тыс. рублей", - говорится в распространенном пресс-службой документе.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств"), а также по ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"). "Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что мужчина инсценировал преступление в связи с тем, что произошел конфликт между ним и работодателем, и он намеревался привлечь к этому внимание общественности и средств массовой информации.

Информация о взрыве на пороге частного дома в Велиже поступила в правоохранительные органы вечером 16 января 2020 года. Взрывной волной повредило часть крыльца и части стены веранды частного дома, погибла собака. Как установили следователи, хозяин дома, используя ранее найденную гранату, произвел ее самоподрыв, после чего сообщил в правоохранительные органы, что неизвестные люди покушались на его жизнь и здоровье. С помощью генетической экспертизы на одном из фрагментов гранаты был выявлен генотип хозяина дома, позже мужчина дал признательные показания, что гранату он нашел в сарае, и происшествие было им инсценировано.