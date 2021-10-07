Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
報道ステーションが揺れた！#緊急地震速報 #地震 #震度5強 pic.twitter.com/J9oFhnc9sR— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) October 7, 2021
Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.
По меньшей мере два человека пострадали, сообщил телеканал NHK. В некоторых зданиях остановились лифты из-за срабатывания аварийной системы.
Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". Аэропорт Нарита работает в штатном режиме. Еще один аэропорт Ханэда закрыл взлетно-посадочные полосы для проверки безопасности. Вылетов в это время уже не запланировано. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.
のぞみ58号(N700S)— Hummingbird@ヒルズリーマン (@N787US) October 7, 2021
新横浜〜品川間走行中
地震により緊急停止。
もともと速度出す区間ではありませんが横揺れを感じました。
現在東京ー静岡間で停電中#東海道新幹線 #地震 #運行情報 pic.twitter.com/bWEtG9AeFY
В зданиях в японской столице сильно раскачивалась мебель и стены. Колебания продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призвали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.
Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки к востоку от Токио.