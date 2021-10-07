Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

По меньшей мере два человека пострадали, сообщил телеканал NHK. В некоторых зданиях остановились лифты из-за срабатывания аварийной системы.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". Аэропорт Нарита работает в штатном режиме. Еще один аэропорт Ханэда закрыл взлетно-посадочные полосы для проверки безопасности. Вылетов в это время уже не запланировано. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.