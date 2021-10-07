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Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба
© Kyodo via Reuters Connect

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки. 

По меньшей мере два человека пострадали, сообщил телеканал NHK. В некоторых зданиях остановились лифты из-за срабатывания аварийной системы.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". Аэропорт Нарита работает в штатном режиме. Еще один аэропорт Ханэда закрыл взлетно-посадочные полосы для проверки безопасности. Вылетов в это время уже не запланировано. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.

В зданиях в японской столице сильно раскачивалась мебель и стены. Колебания продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призвали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки к востоку от Токио.

Теги
ЯпонияКисида, Фумио
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