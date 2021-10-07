Шесть автомобилей столкнулись в Кировский области

КИРОВ, 7 октября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись в Кирово-Чепецком районе Кировский области, пострадали два человека, сообщили в четверг в официальной группе "ВКонтакте" УГИБДД по региону.

"Сегодня около 12:00 в Кирово-Чепецком районе на 5-м км автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - граница с Удмуртией произошло столкновение шести автомобилей: Mercedes, LADA Kalina, Volvo с прицепом, две "Газели" и Hyundai. В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили два человека", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, пострадавшие госпитализированы в центр травматологии, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, уточняются причины и условия совершения ДТП.