Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на северо-западе Китая

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в четверг на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, подземные точки произошли в 21:16 по местному времени (16:16 мск) на территории Баркель-Казахского автономного уезда округа Хами, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории округа Хами, население которого превышает 550 тыс. человек, пока не поступало.