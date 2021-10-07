Инспектора МЧС обвинили в халатности по делу о пожаре в доме престарелых в Башкирии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности по делу о гибели 11 человек при пожаре в частном доме престарелых заместителю начальника Учалинского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Башкирии Фархату Абдуллину, просившему прокуратуру принять меры реагирования для обеспечения безопасности на этом объекте. Об этом ТАСС сообщил источник.

"7 октября Абдуллину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, и объявлено об окончании 12 октября следственных действий по уголовному делу", - сказал он. По версии следствия, из-за недобросовестного отношения Абдуллина к должностным обязанностям в частном доме престарелых не были своевременно выявлены и устранены требования пожарной безопасности, что привело к гибели 11 человек.

В то же время источник пояснил, что пожарный инспектор не имел права по закону проводить проверку, так как этот пансионат был оформлен как частный жилой дом, а не как социальный объект с круглосуточным пребыванием людей. "Абдуллин посетил этот дом лишь в рамках профилактического мероприятия "Жилище", по итогам которого обратился в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования, так как в данном доме не может быть обеспечен должный уровень пожарной безопасности, что создает угрозу для жизни людей", - пояснил собеседник агентства.

По действующему законодательству все проверки на объектах бизнеса, в том числе внеплановые, проводятся по согласованию с прокуратурой. В жилых домах и квартирах проверки не проводятся вовсе. Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ жилище является неприкосновенным, и никто не вправе проникать в него против воли проживающих лиц. Вместе с тем в СК считают, что инспектор должен был сам организовать проверку частного дома престарелых, раз не последовало реакции прокуратуры.

Пожар в доме престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел 15 декабря 2020 года, его жертвами стали 11 человек. В июле этого года суд приговорил директора пансионата к трем годам колонии, запретив заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет. Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").