Жители тувинского села остались без отопления из-за коммунальной аварии

ТАСС, 7 октября. Жители села Хову-Аксы Чеди-Хольского района Тувы остались без отопления и воды из-за порыва трубопровода. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

По данным синоптиков, сейчас температура воздуха в селе составляет плюс три градуса. В ночь на пятницу возможны заморозки до минус трех градусов.

"Случилась коммунальная авария в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района. Вчера днем произошел прорыв трубы и многоквартирные дома остались без воды, а сегодня по этой причине пришлось отключить и отопление. По моему поручению на месте почти сутки работают специалисты министерств ЖКХ и строительства. Любая коммунальная авария в регионе должна быть ликвидирована за максимально сжатые сроки. Необходимые силы и средства для решения проблемы мобилизованы", - сообщил глава региона.

По его информации, работы по замене поврежденного участка трубопровода завершены, сейчас ведется подготовительная работа перед запуском подачи воды и тепла в дома. Он отметил, что это займет несколько часов. Администрация района сообщает, что воду для населения подвозят на автотранспорте по заявкам. Районная прокуратура начала проверку по факту приостановки водоснабжения и теплоснабжения.

Село Хову-Аксы расположено на реке Элегест в 115 км к юго-западу от Кызыла. В нем проживают около 3,8 тыс. человек.