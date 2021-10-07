Один из избивших мужчину в московском метро готов выплатить ему компенсацию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Один из приезжих, причастных к нападению на москвича Романа Ковалева в поезде московского метро, заявил, что готов выплатить ему компенсацию ущерба. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Сегодня наблюдатели посетили всех троих обвиняемых в нападении на москвича в метро. Гасан Залибеков, Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев содержатся в СИЗО-7. Все они заявили, что раскаиваются в содеянном, а один из них даже заявил, что готов выплатить компенсацию потерпевшему", - рассказала она.

По словам правозащитницы, арестованные помещены в карцер изолятора. "Карцер используется в данном случае как карантинное помещение, так как все вновь прибывшие арестанты помещаются на карантин в СИЗО, таков порядок", - отметила наблюдатель. По словам Меркачевой, особых жалоб на условия содержания у арестованных нет. "Мусалаев только отметил, что ему холодно в карцере и попросил его как можно быстрее перевести в общую камеру", - заключила Меркачева.

4 октября вечером в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Пострадавший госпитализирован. Суд Москвы 6 октября арестовал троих обвиняемых. Изначально в отношении них возбудили дело о хулиганстве, но позже следователи переквалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Также в действиях злоумышленников усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), так как они оказали сопротивление при задержании.