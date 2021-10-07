В Черноземельском районе Калмыкии произошел разлив нефти на участке сельхозназначения

ЭЛИСТА, 7 октября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на участке сельхозназначения в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь Россельхознадзора по республике Екатерина Шапаева.

"Очередной разлив нефтепродуктов зафиксирован инспектором Россельхознадзора на пастбищном угодье Черноземельского района. О самом факте утечки нефтепродуктов сообщил глава Нарынхудуковского сельского муниципального образования", - сказала она, не уточнив площадь загрязненного участка.

Начата проверка в отношении юридического лица, которое осуществляет хозяйственную деятельность на данной территории, добавили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания "Евросибойл", ведущая хозяйственную деятельность на территории Черноземельского района Калмыкии, в августе была оштрафована на сумму 772 тыс. рублей за утечку нефти на земли сельскохозяйственного назначения. В ходе осмотра земель сельхозназначения площадью 44,8 га в границах Нарынхудукского сельского поселения было установлено, что из принадлежащего предприятию нефтепровода произошла утечка нефтепродуктов на площади 280 кв. м. Результаты лабораторных исследований показали очень высокий уровень загрязнения почвы нефтепродуктами. Ранее, в мае эту нефтяную компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за загрязнения сельхозземель нефтепродуктами и бензапиреном на площади 250 кв. м.