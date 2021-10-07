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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Суд арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Ее обвиняют в хищении денег, выделенных на проект "Учитель года"
Марина Ракова (на втором плане) Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
Описание
Марина Ракова (на втором плане)
© Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя главы Минпросвещения России Марину Ракову, обвиняемую в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Ракова обвиняется в хищении денег, выделенных на проект "Учитель года".

"Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", - сказали в пресс-службе.

Сторона защиты экс-замглавы Минпросвещения обжалует ее арест. Адвокат Раковой Юлия Новичкова отказалась от других комментариев.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных, по версии следствия, к совершению преступления.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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