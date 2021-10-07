Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 11

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 11. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"На данный момент <...> 11 умерли. Два человека находятся в стационаре, медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще два человек сейчас дома под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что в крови погибших от обнаружен метанол, концентрация которого в разы превышает смертельную для человека дозу.

Как рассказала заместитель председателя правительства региона по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире телеканала "Россия-24", все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах. "По нашей информации, все пострадавшие покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке. По нашим данным, это метиловый спирт", - добавила министр.

В настоящее время проводятся проверки каналов реализации алкогольной продукции. Как рассказала Савинова, во всех районах представители властей совместно с работниками правоохранительных органов обходят каждое домовладение. Также проводится оперативная работа с торговыми сетями.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Домбарского и Ясненского районов поступили в ночь со среды на четверг. После этого следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").