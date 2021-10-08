СМИ: свыше 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Тунисе

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека пострадали в четверг в результате столкновения двух поездов вблизи столицы Туниса. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на заявление Национальной железнодорожной компании.

По ее данным, один из составов врезался в четверг вечером в стоявший на станции Мегрен пассажирский поезд дальнего следования. "По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 33 пассажира, - указали в компании. - Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницы для оказания первой помощи".

В коммюнике также указывается, что специальная комиссия уже приступила к расследованию случившегося для "выяснения обстоятельств и причин аварии, а также определения ответственных за произошедшее лиц".