Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

ТАСС, 8 октября. Хлопок газа и возгорание произошли на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода, сообщили ТАСС в объединенном центре Амурского ГПЗ.

"Подтверждаем наличие внештатной ситуации. На второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с возгоранием. Был хлопок газа", - сказали в центре, уточнив, что пострадавших нет.

В объединенном центре предприятия сообщили, что система пожаротушения сработала. "Пожар локализован, угрозы близлежащим объектам жилым нет", - сказали в центре. Площадь возгорания устанавливается. Позже стало известно и о ликвидации возгорания.

Амурский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в регионе. Завод строится. На предприятии будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров ежегодно.

