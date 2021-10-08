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Два жилых дома загорелись в Мценске Орловской области

Эвакуировали 80 человек

ТАСС, 8 октября. Пожар произошел на кровле двух жилых домов в Мценске Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 02:05 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Орловская область, город Мценск, улица Первый микрорайон, дом 21. Происходит возгорание кровли двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов на общей площади 650 кв. м. Из зданий эвакуировано 80 человек и пять спасено", - сказали в министерстве.

Огонь удалось локализовать в 04:00 мск. А в 4:25 объявили ликвидацию пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

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