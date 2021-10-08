На Амурском заводе остановили переработку природного газа после возгорания на установке

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий завод в Амурской области остановил переработку природного газа после хлопка и возгорания на установке. Об этом ТАСС сообщили в объединенном центре Амурского ГПЗ.

"На предприятии остановлен процесс по переработке природного газа на время проведения аварийных работ. Процесс не пострадал, но остановлен", - сказали в центре. Сроки возобновления технологического процесса пока не установлены.

8 октября на предприятии на второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с хлопком газа и последующим возгоранием. В соцсетях и СМИ появились кадры крупного пожара. По данным завода, пострадавших нет, угрозы близлежащим жилым объектам не было.

Амурский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в регионе. Завод строится, запущены первые линии. На предприятии будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров газа в год. Предприятие будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров ежегодно.