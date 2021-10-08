Главу "Стройтехсервиса" в Новосибирске обвиняют в коррупции при строительстве спортцентра

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Директора компании "Стройтехсервис", занимавшейся расчисткой площадки под строительство ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Ранее новосибирские власти сообщали об отставании строительства арены от графика. В конце августа уровень технической готовности объекта составлял 56%. Причиной назывались последствия пандемии - дефицит иностранной рабочей силы и удорожание стройматериалов. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко при посещении поручил властям региона ликвидировать отставание.

"Обвиняемый представил в государственное казенное учреждение Новосибирской области "Управление капитального строительства" фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту. Впоследствии на расчетный счет организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере 2,3 млн рублей, которыми директор распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Руководитель "Стройтехсервиса" обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Чемпионат планируется в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи состоятся на хоккейной арене, строящейся на левобережье. Количество рабочих увеличат в октябре до 700. Также планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день. Общий объем финансирования - 22,5 млрд рублей.