В Оренбургской области задержали троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следователи задержали трех человек, подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, приведшего к гибели более 10 человек на востоке Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Данный гражданин задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим. Возбуждены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, на утро пятницы известно о 14 погибших и восьми пострадавших. Факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском.

Следователи также сообщили о возбуждении еще трех уголовных дел, связанных с производством нелегального алкоголя. Таким образом, в рамках следствия возбуждено пять уголовных дел, объединенных в одно производство.

Следователи совместно с сотрудниками полиции обнаружили склад и пункт производства в городе Орск, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска было изъято 1 279 пол-литровых бутылок со спиртосодержащей продукцией. Также были проведены обыски у задержанных, в ходе которых были изъяты образы произведенного алкоголя.

Как сообщили журналистом в региональном УМВД, в отделения полиции были доставлены четыре человека: трое мужчин и женщина. "Предварительно установлено, что 35-летний житель города Орска в хозяйственной постройке своего частного дома изготавливал суррогатный алкоголь, который через сбытчиков (двух мужчин и женщину) реализовывался через торговые точки", - рассказали в полиции.