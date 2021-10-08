Суд под Новосибирском приговорил к лишению свободы авиадебошира, напавшего на полицейских

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Обской городской суд в Новосибирской области приговорил одного из мужчин, напавших на полицейских в аэропорту, к лишению свободы и исправительным работам с удержанием 5% заработка. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Приговором суда Бец А.А. признан виновным, ему назначено наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" в виде лишения свободы сроком на два месяца, по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" назначено наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5% заработка. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, п. "в" ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчину освободили от отбывания наказания в связи с тем, что время содержания под стражей и нахождения под домашним арестом по уголовному делу засчитали за назначенное ему судом наказание.

Утром 23 февраля двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна сообщения Новосибирск - Москва на стоянке в аэропорту Толмачево, нецензурно ругались. Члены экипажа пытались пресечь их действия, но мужчины отказались добровольно покидать воздушное судно, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. Фигуранты оказали сотрудникам полиции сопротивление, применив насилие. После того как их доставили в дежурную часть, они продолжили оскорблять сотрудников полиции.