"Норникель" добровольно компенсировал ущерб от аварии под Норильском

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, причиненный аварией на пульпопроводе в июле под Норильском, говорится в сообщении Минэкологии края в пятницу.

В июле в районе дороги Норильск - Талнах на трубопроводе обнаружили следы протечки смеси воды и горных пород, которые попали в реку Норильскую. Площадь загрязнения составляет около 200 кв. м, установлены боновые заграждения.

"Компания "Норильский никель" добровольно возместила ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии на пульпопроводе. Сумма составила около 800 тыс. рублей. Основанием для этого стало представление Красноярской природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.

По информации природоохранной прокуратуры, было загрязнено 16 кв. м поверхности воды - превышены ПДК по алюминию до девяти раз, меди до 180 раз, марганцу до четырех раз, никелю до восьми раз, цинку до 12 раз.

"Норникель" - производитель никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения расположены в Норильском промрайоне, на Кольском полуострове и в Забайкалье, в Финляндии и ЮАР.