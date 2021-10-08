Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, арестованного на два месяца по обвинению во взятке почти в 20 млн рублей, подала в суд жалобу на постановление о заключении его под стражу, сообщили ТАСС во Фрунзенском суде Владивостока.

"Поступила к нам она [жалоба] сегодня. <...> Рассмотрение будет в Приморском краевом суде", - сообщил собеседник, не уточнив срока рассмотрения.

Гуменюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Суд ранее заключил Гуменюка под стражу на два месяца.