В школах и детсадах Екатеринбурга проводят проверки после сообщений об угрозах нападения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Школы и детские сады Екатеринбурга проверяют после сообщений в родительских чатах об угрозах нападения анонимными стрелками, в учреждениях усилен контроль. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте образования города.

Ранее местные СМИ сообщили о распространении в родительских чатах информации о том, что несколько стрелков собираются напасть на школы и садики города. По их данным, похожие сообщения рассылались и в других городах России.

"Департамент образования уже обратил внимание всех наших руководителей образовательных организаций на усиление контроля. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж", - сообщили в департаменте.

Начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых призвал родителей не поддаваться на провокации и не паниковать. "Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях", - отметил он.