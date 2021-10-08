{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК предъявил обвинения предполагаемому убийце семьи под Воронежем

В ходе допроса Виктор Мирской признал свою вину
© СК РФ

ТАСС, 8 октября. Следователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному по подозрению в убийстве семьи из трех человек и ранении полицейского в Воронежской области.

На эту тему

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, он признал вину.

"Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ", - сказала она.

По ее словам, "в ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах".

По данным следствия, 16 сентября Мирской в ходе бытового конфликта убил знакомую семью из трех человек в селе Волчанское Воронежской области. Затем он приехал к ОМВД России по Лискинскому району и привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего ранение получил полицейский. При задержании Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ранен. Сейчас он находится в больнице. "В настоящее время состояние Мирского, несмотря на то что он остается в медучреждении, позволяет проводить с ним следственные действия. Он допрошен с участием защитника", - пояснила Петренко.

Теги
РоссияВоронежская область
В Приморье арестовали подозреваемых в вымогательстве на российско-китайской границе
Члены преступных группировок осуществляли вымогательство денежных средств за предоставление права проезда большегрузного транспорта через международные автомобильные пограничные переходы
Читать полностью