Число погибших в ДТП под Брянском увеличилось до пяти

ТАСС, 8 октября. Одна из пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Брянской области умерла в больнице, таким образом, число погибших увеличилось до пяти, еще два человека находятся в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Информация об аварии с участием трех легковых автомобилей на 3-м км дороги регионального значения Брянск - Смоленск - Жирятино в Брянском районе поступила около 17:15 мск в четверг. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали, трое из них были госпитализированы.

"В результате ДТП 25-летний водитель, 49-летний и 40-летний пассажиры автомобиля Lada, а также 44-летняя водитель автомобиля Hyundai погибли. 68-летняя пассажир автомобиля Hyundai, 43-летний и 40-летняя пассажиры автомобиля Lada были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позднее пожилая женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники полиции, 32-летняя водитель автомобиля Mitsubishi выехала на полосу встречного движения, где допустила касательное столкновение с автомобилем Hyundai, который столкнулся с автомобилем Lada. "Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в пресс-службе.