Житель Новгородской области получил тюремный срок за насилие над тремя малолетними детьми

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Житель Новгородской области приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение трех преступлений против половой неприкосновенности малолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Приговором суда 47-летнему жителю села Медведь Шимского района назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, "он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста")", говорится в сообщении. "Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора", - отметили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году житель села Медведь переехал в Великий Новгород, арендовал комнату в коммунальной квартире и в один из дней, когда соседка по квартире ушла на работу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 4-летней дочери. В рамках расследования данного уголовного дела следователями СК были выявлены аналогичные эпизоды его преступной деятельности в 2018 году в отношении двух четырехлетних девочек, которые являлись его родственницами.