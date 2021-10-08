Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 33, из них скончались 17 человек.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по ситуации с отравлением.

"По состоянию на 11:00 (09:00 мск) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались", - сообщает пресс-служба регионального правительства в сообщении по итогам заседания оперштаба.

Как рассказала на заседании штаба вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова, в крови пострадавших и умерших обнаружен чистый этанол.

В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.