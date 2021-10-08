Уголовное дело возбудили после воспламенения на танкере в Иркутской области

ТАСС, 8 октября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после воспламенения на танкере "Семен Дежнев" в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Ранее во время работ по очистке отстойного танка танкера "Семен Дежнев" на реке Лена в Иркутской области произошло воспламенение летучих фракций нефтепродуктов, в результате чего комбинированные травмы и ожоги третьей степени получили рулевой моторист и электромеханик. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в Киренскую районную больницу.

Судно эксплуатируется ПАО "Ленское объединенное речное пароходство", выполняло рейс Нижний Бестях - Усть-Кут без груза. По предварительным данным, судно находится на плаву, имеет действующие документы. В момент происшествия танкер шел на заправку. Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнила, что на судне были остатки бензина. Разлива нефтепродуктов нет.