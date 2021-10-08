Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

В ночь с 6 на 7 октября стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем.
ТАСС собрал все, что известно на данный момент.
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В результате инцидента погибли 17 человек, пострадали 16.
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В крови отравившихся обнаружили чистый этанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.
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Как рассказала заместитель председателя правительства региона по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова, все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах. Случаи отравления зафиксированы в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах.
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В Оренбуржье развернули оперативный медицинский штаб.
- Губернатор региона Денис Паслер поручил главам территорий принять меры по экстренному информированию населения о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции.
- Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства в городе Орск, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.
- Задержаны трое подозреваемых: 29-летний житель города Орск, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района.
- Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Позднее возбудили еще три уголовных дела, связанных с производством нелегального алкоголя.