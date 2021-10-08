Житель США признался в угрозах адвокату полицейского, осужденного по делу Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Житель штата Флорида признал вину в угрозах расправиться с адвокатом экс-полицейского Дерека Шовина, осужденного за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом в четверг сообщила со ссылкой на прокуратуру телекомпания NBC .

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Уильям Хартнетт дал показания, что 6 апреля звонил в Ассоциацию полицейских и правоохранителей Миннеаполиса (штат Миннесота), которая оплатила защиту Шовина в суде. Мужчина пытался угрожать адвокату осужденного. Жителю Флориды грозит до пяти лет лишения свободы, суд огласит наказание в середине декабря.

Как указывает телекомпания, бывший полицейский был признан виновным 20 апреля и в июне приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.