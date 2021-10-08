В Приморье арестовали подозреваемых в вымогательстве на российско-китайской границе

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке заключил под стражу трех жителей Приморья, которые подозреваются в вымогательстве за право проезда большегрузов без очереди через погранпереходы на российско-китайской границе, сообщила ТАСС старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Александра Кленина.

"Сегодня во Фрунзенском районном суде Владивостока представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей Приморского края, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). <...> Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал всем троим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - сообщила Кленина.

По версии следствия представители преступных группировок осуществляли вымогательство денежных средств за предоставление права проезда большегрузного транспорта через международные автомобильные пограничные переходы "Пограничный" и "Краскино" без очереди. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, уточнила Кленина.