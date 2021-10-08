В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали семь человек

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Таловском районе Воронежской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Куликова.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автобуса, шестерым из них от семи до 14 лет", - сообщила она.

ДТП произошло в 07:23 мск в поселке Таловая Таловского района, где 51-летний водитель школьного автобуса ПАЗ не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении погрузчику "Амкадор" под управлением 61-летнего местного жителя.

Как уточнила ТАСС представитель Единой дежурной диспетчерской службы Таловского района, в школьном автобусе находились восемь человек, в том числе двое взрослых - водитель и сопровождавший детей социальный работник. "Все пострадавшие были доставлены в Таловскую районную больницу, после обследования госпитализирован один ребенок - у него в том числе смещение второго шейного позвонка. У остальных пострадавших ушибы: правой голени, коленей, поясницы и так далее - они будут лечиться амбулаторно", - сказала собеседница агентства.

По данным Куликовой, по ДТП факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.