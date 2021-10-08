Петербуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга оштрафован на 300 тыс. рублей за оправдание в интернете террористического акта в Новой Зеландии, который произошел в марте 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"В 1-м Западном окружном военном суде оглашен приговор в отношении Константина Алексеева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - говорится в сообщении.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. Погиб 51 человек, еще более 40 были ранены. Нападения, признанные правительством страны терактами, совершил австралиец Брентон Таррант, транслировавший расстрел безоружных людей в интернете. 26 марта 2020 года он полностью признал свою вину, а 27 августа того же года был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

В тот же день Алексеев со своей учетной записи в соцсети "ВКонтакте" разместил на странице публичного сообщества комментарий, в котором суд усмотрел признаки оправдания теракта. Приговор Верховного суда Новой Зеландии российский военный суд исследовал в ходе заседания. Алексеев свою вину признал полностью.