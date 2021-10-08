В Батуми обрушилась часть жилого дома

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Часть многоквартирного пятиэтажного дома обрушилась в городе Батуми на улице 26 мая. Об этом в пятницу сообщило местное информационное агентство batumelebi.ge.

Что стало причиной обрушения пока неизвестно. На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели. Место происшествия уже оцеплено полицией.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух живых человек, в том числе и ребенка. Кадры извлечения пострадавших в прямом эфире транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками после обрушения. Врачи скорой помощи доставили его в больницу. Еще один мужчина отделался легкими ушибами. Были ли еще люди в момент взрыва в доме, неизвестно. Спасатели эвакуируют людей, проживающих в этом же доме.

На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.

По словам очевидцев, обрушился один подъезд дома. Местные жители сообщают, что до начала разрушения слышали хлопок.

В новость внесены изменения (11:39 мск) - добавлена информация об извлечении из-под обломков двух человек.