В Перми осудили членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность

ПЕРМЬ, 8 октября. /ТАСС/. Организатор преступной группы в Перми получил шесть лет колонии за незаконную банковскую деятельность, его соучастников приговорили к условным срокам. Как сообщает прокуратура Пермского края, подсудимые провели незаконные финансовые операции на сумму свыше 5 млрд рублей.

"Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 2014 по 2016 год подсудимые с участием ряда фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей совершили ряд незаконных финансовых операций на сумму свыше 5 млрд рублей, при этом получили свыше 170 млн рублей дохода. Например, они выводили часть оборотных активов в теневой сектор экономики, уклоняясь от налогов.

Организатора преступной группы приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Его соучастники получили от трех до четырех лет условно со штрафами до 700 тыс. рублей.