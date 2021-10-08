Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Воронежем выросло до восьми

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса в Воронежской области выросло до восьми, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Таловском районе возросло до восьми", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в пятницу утром в ДТП со школьным автобусом ПАЗ и погрузчиком "Амкадор". По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса ПАЗ в поселке Таловая при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении погрузчику под управлением 61-летнего мужчины.

В автобусе находились восемь человек - водитель, шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет и сопровождавший школьников педагог. "В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель автобуса и его пассажиры", - уточнила Куликова.

Все пострадавшие доставлены в Таловскую районную больницу. После обследования один ребенок госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение.