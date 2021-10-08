Замначальника УФСИН по Тюменской области поместили под домашний арест по делу о взятках

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени в пятницу назначил домашний арест в качестве меры пресечения в отношении заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СК РФ по Тюменской области об определении меры пресечения в отношении заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Андрея Рукосмотрова, который обвиняется в преступлениях, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ. По решению суда подследственный будет содержаться под домашним арестом до 4 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год замначальника УФСИН России по Тюменской области за взятки помогал в заключении госконтрактов на закупку киселя по завышенным ценам. Предполагаемая сумма взяток составила свыше 370 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального СК, подозреваемый во взяточничестве вину признал.