Один человек погиб и трое пострадали от отравления наркотиком в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое госпитализированы из-за отравления наркотиком на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Утром 8 октября в нежилом помещении по улице Рудневка обнаружено тело молодого человека 1997 года рождения без признаков насильственной смерти. Также в этом же помещении находились еще трое молодых людей в бессознательном состоянии, они госпитализированы", - сказала она. По предварительным данным, молодые люди отравились неустановленным наркотическим веществом. "Для установления точной причины смерти 24-летнего молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавила Иванова.

По данному факту начата доследственная проверка.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, погибший и пострадавшие были обнаружены в помещении автомойки. Проверку проводит и столичная прокуратура. "Прокуроры проверяют исполнение организацией требований федерального законодательства, в том числе трудового, миграционного, о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.