Ространснадзор проведет внеплановую проверку после ДТП со школьным автобусом под Воронежем

МОСКВА, 8 октября./ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую, согласованную с органами прокуратуры проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Таловском районе Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"По факту ДТП с участием школьного автобуса Ространснадзором запланировано проведение внепланового контрольного мероприятия, согласованного с органами прокуратуры", - заявили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством.

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в пятницу утром в ДТП со школьным автобусом ПАЗ и погрузчиком "Амкадор". Позднее стало известно, что число пострадавших в ДТП выросло до восьми.