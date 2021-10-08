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Ространснадзор проведет внеплановую проверку после ДТП со школьным автобусом под Воронежем

По результатам проверки примут меры реагирования

МОСКВА, 8 октября./ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую, согласованную с органами прокуратуры проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Таловском районе Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"По факту ДТП с участием школьного автобуса Ространснадзором запланировано проведение внепланового контрольного мероприятия, согласованного с органами прокуратуры", - заявили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством.

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в пятницу утром в ДТП со школьным автобусом ПАЗ и погрузчиком "Амкадор". Позднее стало известно, что число пострадавших в ДТП выросло до восьми.

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