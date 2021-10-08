Россиянин, обвиняемый в Болгарии в шпионаже, не просил посольство о помощи

СОФИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, не обращался в посольство РФ за помощь. Как сообщил в пятницу ТАСС заведующий консульским отделом дипломатического представительства Владимир Чертков, болгарские власти официально уведомили посольство о задержании россиянина.

"60-летний российский гражданин задержан сотрудниками правоохранительных органов Болгарии на 72 часа, ему предъявлено обвинение по целому ряду статей уголовного кодекса. Он находится под арестом в городе Стара-Загора и за помощью к нам не обращался. Держим ситуацию под контролем", - сообщил Чертков.

О задержании россиянина в четверг сообщила областная дирекция полиции Стара-Загора. Отмечается, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России работали на военном заводе "Арсенал". Их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции.

По информации полиции, они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. С 17 сентября трое иностранных сотрудников завода были в отпуске, из которого на работу не вернулись.