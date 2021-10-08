Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО основателя финансовой пирамиды Finiko

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Вахитовского районного суда Казани, который продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину до 28 ноября. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Остается под стражей, решение суда оставили без изменения", - сообщили в суде.

21 сентября Вахитовский районный суд Казани продлил до 28 ноября срок ареста Доронину, который является одним из основателей финансовой пирамиды Finiko.

Доронин стал одним из первых задержанных по делу Finiko, его задержали 30 июля. В настоящее время он находится в СИЗО. В начале сентября суд отправил в СИЗО личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, а также двух фигуранток дела Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. Еще трех сооснователей Finiko (Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича) суд арестовал заочно.