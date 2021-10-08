В Москве задержали бывшего вице-президента ГК "ПИК"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Лефель задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. С ним ведутся следственные действия, по окончании которых правоохранители намерены выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - сказала собеседник агентства, не уточнив, какую меру планируют запросить следователи в суде.

В пресс-службе Тверского суда Москвы уточнили ТАСС, что следствие просит арестовать Лефеля. "Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. По ее словам, дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи вменяют задержанному Лефелю мошенничество совершенное им в бытность вице-президентом группы компаний "ПИК".

В пресс-службе девелоперской группы "Самолет" заявили, что арест топ-менеджера не связан с его деятельностью в компании. Представитель "Самолета" отметил, что Лефель устроился в компанию только в 2021 году.