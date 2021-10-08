В Оренбургской области задержали еще троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следователи задержали еще троих подозреваемых в нелегальном производстве, хранении и сбыте алкоголя в Оренбургской области. Таким образом, в рамках возбужденных дел привлечено шесть человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"К настоящему времени по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"), задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, в настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска. Таким образом, следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что, по последним данным, 18 человек погибли в результате отравления контрафактным алкоголем на востоке Оренбургской области.

В правительстве региона отмечают, что было обнаружено три точки продажи суррогатного алкоголя. Также отрабатывается версия, что закрытый склад в Орске не был единственным. В городах на востоке региона полиция и сотрудники местных администраций проводят рейды по торговым точкам, изымая алкогольную продукцию без лицензии.

Также региональная прокуратура сообщает, что в пяти населенных пунктах было изъято около 250 бутылок с алкоголем без маркировки. "По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от наличия признаков уголовного или административного нарушения органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований в целях установления виновных лиц", - говорится в сообщении.

В отношении всех шестерых задержанных следствие намерено запросить меру пресечения в виде заключения под стражу. В общей сложности следователи расследуют шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в регионе начали поступать в ночь на четверг. Следователи возбудили пять уголовных дел по фактам незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости.