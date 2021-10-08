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Вандалы повредили несколько десятков надгробий на челябинском кладбище

Инцидент произошел в Центральном районе города

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту повреждения нескольких десятков надгробий на кладбище в Центральном районе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

"В полицию вчера поступило обращение о том, что на кладбище в Центральном районе Челябинска обнаружено несколько десятков поврежденных надгробий. По данному факту сегодня в отделе полиции "Центральный" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 ("Вандализм") УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, 39 надгробий повреждены на Митрофановском кладбище. Это одно из старых кладбищ города, где новые захоронения запрещены.

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