Три сотрудника посольства США подозреваются в краже рюкзака у психолога в баре в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Три административно-технических сотрудника посольства США в Москве подозреваются в краже рюкзака у детского психолога в баре. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ночью 18 сентября в одном из баров столицы трое американцев из посольства США украли рюкзак у детского психолога, который отдыхал в заведении. Мужчина после обнаружения пропажи заявил об этом в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что трое подозреваемых в совершении кражи установлены. "Установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. В частности, следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком", - сказал он в программе "ЧП" телеканала НТВ.

По данным телеканала, в посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет с подозреваемых.