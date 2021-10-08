В "ИрАэро" заявили, что самолет Иркутск - Улан-Удэ не подавал сигнал тревоги

ТАСС, 8 октября. Пассажирский "Сухой Суперджет" авиакомпании "ИрАэро", выполнявший в пятницу рейс из Иркутска в Улан-Удэ, не подавал сигналов тревоги, информировал ТАСС пресс-секретарь перевозчика Николай Бессонов.

"Данная информация не соответствует действительности, самолет вылетел и приземлился по расписанию, на борту происшествий не было (информацию подтвердил КВС), сигнал бедствия не подавался", - сказал он.

По данным сервиса Flightradar24, самолет подавал сигнал general emergency (общий аварийный сигнал).

Ранее сообщалось, что в 13:06 мск пассажирский "Суперджет" подал сигнал тревоги почти сразу после взлета из Иркутска. Спустя полчаса он благополучно сел в Улан-Удэ.