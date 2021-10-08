Нацполиция Украины подозревает главу Укрэксимбанка в незаконном удержании людей

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины подозревает главу государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера в незаконном удержании людей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Руководителю Укрэксимбанка Евгению Мецгеру сообщили о новом подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) - в незаконном удержании людей", - отмечается в сообщении.

Ранее Мецгеру полиция предъявила обвинения по двум статьям уголовного кодекса после его конфликта с журналистами проекта "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) "Схемы": о незаконном изъятии собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств и о влиянии на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей.

Ранее в украинских СМИ была обнародована аудиозапись, которая, по их данным, свидетельствовала о том, что журналисты "Схем" пришли на интервью к Мецгеру в его кабинет в Укрэксимбанке, однако подчиненные банкира фактически применили к ним силу. Как сообщила тогда руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая в Facebook, Мецгеру не понравился вопрос журналистов и он дал команду своим подчиненным забрать у корреспондентов сделанные записи. Через некоторое время журналистам вернули аппаратуру, однако запись интервью была стерта. Тем не менее членам проекта "Схемы" удалось сделать аудиозапись инцидента и обнародовать ее.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело. В свою очередь наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении собственной проверки, а Мецгер написал заявление о сложении с себя полномочий на время расследования.