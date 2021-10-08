Карантин из-за птичьего гриппа объявили еще в трех муниципалитетах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Карантин по причине высокопатогенного гриппа птиц установили в Ялуторовске и двух муниципалитетах Ялуторовского района Тюменской области с 8 октября до стабилизации ситуации. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб.

"В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на части территории Ялуторовска, а также территориях деревни Прогресс и села Памятное Ялуторовского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 8 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В зону наблюдения вошли 12 муниципалитетов Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа. Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был объявлен в четырех населенных пунктах Тюменского района с 22 сентября, а также в двух населенных пунктах Исетского района с 4 октября.