Дело об отравлении алкоголем в Оренбургской области передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об отравлении людей суррогатным алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"В связи с общественным резонансом председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление СК для полного и всестороннего расследования", - сказала она.

На данный момент установлены 37 потерпевших, 18 из которых скончались, остальным оказывается медицинская помощь. По подозрению в совершении преступления задержаны шестеро местных жителей.

В общей сложности следователи возбудили шесть уголовных дел, объединенных в одно производство.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на четверг, 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято свыше 600 л спиртосодержащей жидкости. В правительстве региона сообщили, что было обнаружено три точки продажи суррогатного алкоголя. По данным региональной прокуратуры, в пяти населенных пунктах было изъято около 250 бутылок с алкоголем без маркировки.