Ущерб по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля оценили в 100 млн руб.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" признана следствием потерпевшей стороной по делу ее бывшего вице-президента, ныне директора по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александра Лефеля, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "ПИК", ему вменяются два эпизода мошенничества, а сама компания оказывает полное содействие следствию.

Финансовые злоупотребления Лефеля затронули средства участников долевого строительства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе девелоперской компании. Там уточнили, что службой безопасности компании были установлены факты злоупотреблений со стороны Лефеля. Он являлся одним из вице-президентов по региональному развитию в 2017-2018 годах при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. "Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии нулевого цикла", - отметили в пресс-службе. За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего "ПИК" подал в правоохранительные органы заявление о преступлении, добавили в компании.

"Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей. За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении", - говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос ТАСС. - Компания признана потерпевшей и гражданским истцом по делу, оказывает полное содействие расследованию".

В "ПИК" добавили, что заявление в правоохранительные органы было подано компанией после проведенной проверки в декабре 2020 года и июне 2021 года. "Возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. По делу назначены многочисленные экспертизы и исследования", - отметили в пресс-службе компании.