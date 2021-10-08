Сотрудники посольства США похитили у психолога в баре имущество на 15 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Трое административно-технических сотрудника посольства США в Москве, похитив рюкзак у мужчины в баре в Москве, нанесли ему ущерб на 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Несколько дней назад в полицию с заявлением о краже обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей", - сказал он.

Васенин уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ "Кража". По этой статье подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. В ходе предварительного расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. Полицейским удалось установить троих подозреваемых, ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

"В настоящее время профильным подразделением МВД России через МИД России инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета с целью проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - добавил глава пресс-службы столичного главка МВД.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел ночью 18 сентября, жертвой стал детский психолог.