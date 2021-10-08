Замглавы ТИК Подмосковья Пахомова объявили в розыск

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Зампредседателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Коломны, который подчинен Мособлизбиркому, Алексей Пахомов объявлен в розыск по делу о неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Алексея Пахомова 7 июля было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 11,7 млн рублей. В связи с этим следователем было принято решение объявить его в розыск", - сказал собеседник агентства. Он рассказал, что по версии следствия, Пахомов по дарственной передал своей родственнице Пахомовой О. И. нежилые здания, земельные участки и здание кафе, стоимость которых превышает 90,5 млн рублей. Однако в ИФНС он подал декларацию с ложными данными. "Дело в отношении Пахомова ведет СК по Липецкой области, так как большая часть имущества, переданного Пахомовым своей родственнице, расположена там. Пока что зампред ТИК находится по данному делу в статусе подозреваемого", - отметил собеседник агентства.

Член ОНК Москвы Ольга Дружинина заявила ТАСС, что по ее информации, в период с 17 по 19 сентября Пахомов выполнял обязанности замглавы ТИК. "Насколько я знаю, еще летом в отношении Пахомова возбудили уголовное дело, а 17 сентября объявили в розыск. То есть в момент проведения выборов он числился в розыске", - сказала она. Пахомов ранее уже работал на выборах в Московской области. В частности, в 2019 году он был главой ТИК Воскресенского района региона.